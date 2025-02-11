Василиса Старший Филиппова
женский, родилась 1834, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАнна Яковлева1805 г.р.
ОтецФилипп Егоров1805 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Филипп Егоров
Мать: Анна Яковлева
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно