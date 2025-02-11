Василиса Старший Филиппова 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Василиса Старший Филиппова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1834, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Анна Яковлева1805 г.р.
Отец
Филипп Егоров1805 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Филипп Егоров

Мать: Анна Яковлева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

59

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.