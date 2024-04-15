Белоглазов Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
После 30.11.1837
По указу Тобольской казенной палаты от 30.11.1837 №4453 причислен в Мальково из Ялуторовского округа Лыбаевской волости
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Белоглазова Маремьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лукерья Василий
Мать ребёнка: Белоглазова Маремьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1844