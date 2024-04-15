Белоглазов Василий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоглазов Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1844

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 30.11.1837
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 30.11.1837 №4453 причислен в Мальково из Ялуторовского округа Лыбаевской волости
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Белоглазова Маремьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лукерья Василий

Мать ребёнка: Белоглазова Маремьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоглазова Маремьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1844
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