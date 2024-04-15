Белоглазова Маремьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоглазова Маремьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Белоглазов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лукерья Василий

Отец ребёнка: Белоглазов Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоглазов Василий Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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