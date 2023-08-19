Тибеж Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Тибеж Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тибеж) Людмила
Мать ребёнка: Тибеж (Соловьева) Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тибеж Владимир
Мать ребёнка: Тибеж (Соловьева) Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тибеж (Соловьева) Тамара
Смерть
2006
Причина смерти: Неизвестно