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Тибеж Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Тибеж Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тибеж) Людмила

Мать ребёнка: Тибеж (Соловьева) Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тибеж Владимир

Мать ребёнка: Тибеж (Соловьева) Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тибеж (Соловьева) Тамара

Смерть
2006
Причина смерти: Неизвестно

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