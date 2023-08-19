Тибеж (Соловьева) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тибеж (Соловьева) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тибеж) Людмила

Отец ребёнка: Тибеж Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тибеж Владимир

Отец ребёнка: Тибеж Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тибеж Николай

Смерть
Неизвестно

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