Сиволонская (Деревянко) Ефросинья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиволонская (Деревянко) Ефросинья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиволонский Кирилл Емельянович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сиволонский Трофим Кириллович

Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сергеева (Сиволонская) Полина Кирилловна

Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Шишкина (Сиволонская) Вера Кирилловна

Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Дацун (Сиволонская) Ирина Кирилловна

Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Сиволонский Афанасий Кириллович

Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Бадуля (Сиволонская) Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Сиволонский Владимир Кириллович

Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Устенко (Сиволонская) Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович

Хохлатское, Ромненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Сиволонский Анатолий Кириллович

Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович

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