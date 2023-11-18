Сиволонская (Деревянко) Ефросинья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Сиволонский Трофим Кириллович
Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович
Дочь: Сергеева (Сиволонская) Полина Кирилловна
Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович
Дочь: Шишкина (Сиволонская) Вера Кирилловна
Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович
Дочь: Дацун (Сиволонская) Ирина Кирилловна
Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович
Сын: Сиволонский Афанасий Кириллович
Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович
Дочь: Бадуля (Сиволонская) Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович
Сын: Сиволонский Владимир Кириллович
Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович
Дочь: Устенко (Сиволонская) Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович
Сын: Сиволонский Анатолий Кириллович
Отец ребёнка: Сиволонский Кирилл Емельянович