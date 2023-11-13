Сергеева (Сиволонская) Полина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Сиволонская) Полина Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Сиволонский Кирилл Емельянович

Мать: Сиволонская Ефросинья Ефимовна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Сергеев Леонид Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1949

Сын: Сергеев Валерий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Питько Галина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Петренко Любовь Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
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