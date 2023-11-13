Сергеева (Сиволонская) Полина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
1948
Сын: Сергеев Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Сергеев Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Питько Галина Николаевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Петренко Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Сергей Николаевич
Смерть
Неизвестно