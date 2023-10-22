Плетнева Секлектиния Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева Секлектиния Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Плетнев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Плетнев Алексей Захарович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Плетнев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Плетнев Алексей Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плетнева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Плетнев Алексей Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плетнева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Плетнев Алексей Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плетнева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Плетнев Алексей Захарович

Смерть
Неизвестно
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