Плетнева Секлектиния Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захар
Рождение ребёнка
1920
Сын: Плетнев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Плетнев Алексей Захарович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Плетнев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Плетнев Алексей Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плетнева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Плетнев Алексей Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плетнева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Плетнев Алексей Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плетнева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Плетнев Алексей Захарович
Смерть
Неизвестно