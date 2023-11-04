Плетнева Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Семеновна
Отец ребёнка: Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Семенович
Отец ребёнка: Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плохов Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Плохов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Плохов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плохов Сергей