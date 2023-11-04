Плетнева Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плетнев Алексей Захарович

Мать: Плетнева Секлектиния Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Семеновна

Отец ребёнка: Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Семенович

Отец ребёнка: Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плохов Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Плохов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плохов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Плохов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохов Сергей

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