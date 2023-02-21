(Rudelsheim) Betje
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.06.1817
Сын: Bak Abraham
Отец ребёнка: Bak Zadok
Amsterdam, North Holland, Netherlands
Нидерланды, записи о рождении и крещении, 1564-1910
Рождение ребёнка
Около 05.04.1822
Сын: Bak Stillborn
Отец ребёнка: Bak Zadok
Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Смерть
Неизвестно