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(Rudelsheim) Betje

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1817 г.р.
Около 1822 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1817

Сын: Bak Abraham

Отец ребёнка: Bak Zadok

Amsterdam, North Holland, Netherlands
Нидерланды, записи о рождении и крещении, 1564-1910
Рождение ребёнка
Около 05.04.1822

Сын: Bak Stillborn

Отец ребёнка: Bak Zadok

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Смерть
Неизвестно
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