Баженов Матвей Иванович 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баженов Матвей Иванович

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Место рождения

Новая Самодуровка, Наровчатский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1918

Дата смерти

16.10.1942

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Баженов Иван Кузьмич

Мать: Баженова (Демидова) Христинья Петровна

Новая Самодуровка, Наровчатский уезд, Пензенская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.10.1942
Дубровка, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

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