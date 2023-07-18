Валеева (Газизова) Важига
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Габдулгазизов Юсуф
Мать: Имаметдинова Шамсикамал
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нуриахмат Валеев
Рождение ребёнка
08.03.1928
Сын: Валеев Нургазиз
Отец ребёнка: Нуриахмат Валеев
Рождение ребёнка
1934
Сын: Валеев Барый
Отец ребёнка: Нуриахмат Валеев
Смерть
1983