Валеева (Газизова) Важига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева (Газизова) Важига

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Габдулгазизов Юсуф

Мать: Имаметдинова Шамсикамал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуриахмат Валеев

Рождение ребёнка
08.03.1928

Сын: Валеев Нургазиз

Отец ребёнка: Нуриахмат Валеев

Рождение ребёнка
1934

Сын: Валеев Барый

Отец ребёнка: Нуриахмат Валеев

Смерть
1983

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