Валеев Барый — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеев Барый

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Нуриахмат Валеев

Мать: Валеева Важига

Смерть
2006
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