Аликина Алевтина Дмитреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1972
Дочь: Рябова Наталья
Отец ребёнка: Аликин Александр Александрович
Рождение ребёнка
07.06.1974
Дочь: Мельникова Алена Александровна
Отец ребёнка: Аликин Александр Александрович
Рождение ребёнка
23.02.1980
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Аликин Александр Александрович
Рождение ребёнка
10.02.1982
Дочь: Аликина Дарья
Отец ребёнка: Аликин Александр Александрович
Рождение ребёнка
28.11.1984
Сын: Аликин Юрьевич
Отец ребёнка: Аликин Александр Александрович