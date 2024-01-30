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Аликина Алевтина Дмитреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аликин Александр Александрович

Рождение ребёнка
24.09.1972

Дочь: Рябова Наталья

Отец ребёнка: Аликин Александр Александрович

Рождение ребёнка
07.06.1974

Дочь: Мельникова Алена Александровна

Отец ребёнка: Аликин Александр Александрович

Рождение ребёнка
23.02.1980

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Аликин Александр Александрович

Рождение ребёнка
10.02.1982

Дочь: Аликина Дарья

Отец ребёнка: Аликин Александр Александрович

Рождение ребёнка
28.11.1984

Сын: Аликин Юрьевич

Отец ребёнка: Аликин Александр Александрович

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