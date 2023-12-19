Аликин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАликин Александр Александрович

Аликин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1949

Дата смерти

По 19.12.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аликина Алевтина Дмитреевна

Рождение ребёнка
24.09.1972

Дочь: Рябова Наталья

Мать ребёнка: Аликина Алевтина Дмитреевна

Рождение ребёнка
07.06.1974

Дочь: Мельникова Алена Александровна

Мать ребёнка: Аликина Алевтина Дмитреевна

Рождение ребёнка
23.02.1980

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Аликина Алевтина Дмитреевна

Рождение ребёнка
10.02.1982

Дочь: Аликина Дарья

Мать ребёнка: Аликина Алевтина Дмитреевна

Рождение ребёнка
28.11.1984

Сын: Аликин Юрьевич

Мать ребёнка: Аликина Алевтина Дмитреевна

Смерть
По 19.12.2023

Мы используем куки для улучшения работы сайта.