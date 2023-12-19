Аликин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1949
Дата смертиПо 19.12.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1972
Дочь: Рябова Наталья
Мать ребёнка: Аликина Алевтина Дмитреевна
Рождение ребёнка
07.06.1974
Дочь: Мельникова Алена Александровна
Мать ребёнка: Аликина Алевтина Дмитреевна
Рождение ребёнка
23.02.1980
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Аликина Алевтина Дмитреевна
Рождение ребёнка
10.02.1982
Дочь: Аликина Дарья
Мать ребёнка: Аликина Алевтина Дмитреевна
Рождение ребёнка
28.11.1984
Сын: Аликин Юрьевич
Мать ребёнка: Аликина Алевтина Дмитреевна
Смерть
По 19.12.2023