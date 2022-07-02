Пухова Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1862
Дочь: Пухова Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
25.04.1866
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
15.07.1868
Дочь: (Пухова) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
20.09.1872
Дочь: Рябцова (Пухова) Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Рождение ребёнка
20.11.1875
Дочь: Смирнова (Пухова) Екатерина Филипповна
Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович
Смерть
Неизвестно