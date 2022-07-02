Пухова Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухов Филипп Гаврилович

Рождение ребёнка
09.11.1862

Дочь: Пухова Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
25.04.1866

Сын: Пухов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Буй, город Буй, Костромская область
Рождение ребёнка
15.07.1868

Дочь: (Пухова) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Рождение ребёнка
20.09.1872

Дочь: Рябцова (Пухова) Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Рождение ребёнка
20.11.1875

Дочь: Смирнова (Пухова) Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Пухов Филипп Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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