Смирнова (Пухова) Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1875
Бракосочетание
24.01.1897
Рождение ребёнка
23.10.1897
Сын: Смирнов Николай Данилович
Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.08.1899
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.01.1902
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.03.1905
Дочь: Лидия Даниловна
Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.12.1906
Дочь: Антонина Даниловна
Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.04.1910
Дочь: Александра Даниловна
Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.01.1913
Дочь: Валентина Даниловна
Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.09.1916
Сын: Смирнов Василий Данилович
Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.06.1918
Сын: Смирнов Александр Данилович
Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно