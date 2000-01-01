Смирнова (Пухова) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Пухова) Екатерина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1875

Отец: Пухов Филипп Гаврилович

Мать: Пухова Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
24.01.1897

Муж: Смирнов Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Смирнов Николай Данилович

Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.08.1899

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.01.1902

Дочь: Мария Даниловна

Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.03.1905

Дочь: Лидия Даниловна

Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.12.1906

Дочь: Антонина Даниловна

Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.04.1910

Дочь: Александра Даниловна

Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.01.1913

Дочь: Валентина Даниловна

Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.09.1916

Сын: Смирнов Василий Данилович

Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.06.1918

Сын: Смирнов Александр Данилович

Отец ребёнка: Смирнов Даниил Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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