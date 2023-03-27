Третьякова (Невская) Анна Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Невская) Анна Арсеньевна

Место рождения

Владимирская губерния, Вязниковский уезд, село Тименка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирская губерния, Вязниковский уезд, село Тименка
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Синюгин Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Третьяков Дмитрий Александрович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Подбульварная
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Дмитрий Александрович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Николо-Галейская ц.
Место жительства
Неизвестно
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, село Тименка
Смерть
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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