Третьякова (Невская) Анна Арсеньевна
Место рожденияВладимирская губерния, Вязниковский уезд, село Тименка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, село Тименка
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Синюгин Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Третьяков Дмитрий Александрович
Подбульварная
Бракосочетание
Неизвестно
Николо-Галейская ц.
Место жительства
Неизвестно
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, село Тименка
Смерть
Неизвестно