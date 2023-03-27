Третьяков Дмитрий Александрович
Место рожденияГаличский уезд, Богчинская волость, усадьба Аздемерово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Галичский уезд, Богчинская волость, усадьба Аздемерово
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Синюгин Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Третьякова Анна Арсеньевна
Подбульварная
Бракосочетание
Неизвестно
Николо-Галейская ц.
Работа или профессия
Неизвестно
делопроизводитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1916