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Третьяков Дмитрий Александрович

Место рождения

Галичский уезд, Богчинская волость, усадьба Аздемерово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Галичский уезд, Богчинская волость, усадьба Аздемерово
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Синюгин Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Третьякова Анна Арсеньевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Подбульварная
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Анна Арсеньевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Николо-Галейская ц.
Работа или профессия
Неизвестно
делопроизводитель
Место жительства
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
Около 1916
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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