Кобелева (Козырева) Настасья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева (Козырева) Настасья Михайлова

Место рождения

Кинделино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Кинделино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 736
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Кобелева Федосья Прохорова

Отец ребёнка: Кобелев Прохор Алексеев

Перебор, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 736
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобелев Прохор Алексеев

Перебор, Березовский муниципальный район, Пермский край
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