Кобелева (Козырева) Настасья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 736
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Кобелева Федосья Прохорова
Отец ребёнка: Кобелев Прохор Алексеев
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 736
Бракосочетание
Неизвестно