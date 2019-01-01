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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3486Кинделино (Кинделинское), сел.при р. Сылве.25252999113Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1167. Кинделино (Кинделинское), село бывшее государственное, при реке Сылве, дворов 22, жителей 115, церковь православная, 2 ярмарки: Петровская и Афонасьевская.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
95) с. Кинделино, на р. Сылве, прав. церк., зем. шк., народн. библ., торжки: 18 января, 29 июня, — все однодневные, распл.Кинделинское общество357878Бывшие государственныеПравославныеРусские2515
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347133Кинделиносело57°39'00"56°50'00"O-40-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630416136с Кинделиносело