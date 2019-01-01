село Кинделино, село Кинделино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Кинделино

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3486Кинделино (Кинделинское), сел.при р. Сылве.25252999113Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Рождественская волость
1167. Кинделино (Кинделинское), село бывшее государственное, при реке Сылве, дворов 22, жителей 115, церковь православная, 2 ярмарки: Петровская и Афонасьевская.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Рождественская волость
95) с. Кинделино, на р. Сылве, прав. церк., зем. шк., народн. библ., торжки: 18 января, 29 июня, — все однодневные, распл.Кинделинское общество357878Бывшие государственныеПравославныеРусские2515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
347133Кинделиносело57°39'00"56°50'00"O-40-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Зарубинское сельское поселение
57630416136с Кинделиносело
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