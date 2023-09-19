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Жарикова (Максина) Ксения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Максин (Шкалин) Григорий Авксентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1860

Муж: Жариков Макар Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1862

Сын: Жариков Максим Макарович

Отец ребёнка: Жариков Макар Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1864

Дочь: Жарикова (Жарикова) Пелагея Макаровна

Отец ребёнка: Жариков Макар Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1868

Сын: Жариков Алексей Макарович

Отец ребёнка: Жариков Макар Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Статья внесена вследствие определения Епархиального начальства 1887 года.
Рождение ребёнка
26.02.1870

Дочь: Жарикова (Жарикова) Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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