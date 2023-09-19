Жарикова (Максина) Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Максин (Шкалин) Григорий Авксентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1860
Рождение ребёнка
27.01.1862
Отец ребёнка: Жариков Макар Георгиевич
Рождение ребёнка
19.09.1864
Дочь: Жарикова (Жарикова) Пелагея Макаровна
Отец ребёнка: Жариков Макар Георгиевич
Рождение ребёнка
17.03.1868
Сын: Жариков Алексей Макарович
Отец ребёнка: Жариков Макар Георгиевич
Статья внесена вследствие определения Епархиального начальства 1887 года.
Рождение ребёнка
26.02.1870
Дочь: Жарикова (Жарикова) Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно