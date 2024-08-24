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Жариков Макар Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Жариков Георгий Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1860

Жена: Жарикова (Максина) Ксения Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1862

Сын: Жариков Максим Макарович

Мать ребёнка: Жарикова (Максина) Ксения Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1864

Дочь: Жарикова (Жарикова) Пелагея Макаровна

Мать ребёнка: Жарикова (Максина) Ксения Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1868

Сын: Жариков Алексей Макарович

Мать ребёнка: Жарикова (Максина) Ксения Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Статья внесена вследствие определения Епархиального начальства 1887 года.
Рождение ребёнка
Около ?.11.1874

Сын: Жариков Ион Макарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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