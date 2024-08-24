Жариков Макар Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Жариков Георгий Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1860
Рождение ребёнка
27.01.1862
Мать ребёнка: Жарикова (Максина) Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
19.09.1864
Дочь: Жарикова (Жарикова) Пелагея Макаровна
Мать ребёнка: Жарикова (Максина) Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
17.03.1868
Сын: Жариков Алексей Макарович
Мать ребёнка: Жарикова (Максина) Ксения Григорьевна
Статья внесена вследствие определения Епархиального начальства 1887 года.
Рождение ребёнка
Около ?.11.1874
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно