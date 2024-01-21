Амиржанов Марат Караканович
Место рождениясело Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Дата рождения08.03.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1955
село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
27.10.1976
Сын: Амиржанов Роман Маратович
Мать ребёнка: Амиржанова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
28.05.1979
Дочь: Piedimonte Пиедимонте Юлия Маратовна
Мать ребёнка: Амиржанова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно