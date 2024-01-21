Амиржанов Марат Караканович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмиржанов Марат Караканович

Амиржанов Марат Караканович

Место рождения

село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)

Дата рождения

08.03.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

село Алексеевка Урджарский район, Семипалатинская область (Абайская на 2022)
Рождение ребёнка
27.10.1976

Сын: Амиржанов Роман Маратович

Мать ребёнка: Амиржанова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
28.05.1979

Дочь: Piedimonte Пиедимонте Юлия Маратовна

Мать ребёнка: Амиржанова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амиржанова Ольга Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close