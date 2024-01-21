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Амиржанов Роман Маратович
Амиржанов Роман Маратович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.1976
Пол
Мужской
Отец
Амиржанов Марат Караканович
1955 г.р.
Мать
Амиржанова (Сиротина) Ольга Васильевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1976
Отец:
Амиржанов Марат Караканович
Мать:
Амиржанова Ольга Васильевна
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