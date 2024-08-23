Емельянов Георгий Михайлов
Место рождения
Дата рождения17.04.1908 ст.
Дата смерти01.05.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1908 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Феодоров и законная жена его Ирина Исидорова,оба православные
Крещение
20.04.1908 ст.
восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Даниилов Ширшов и той же деревни крестьянская девица Анастасия Тимофеева
Смерть
01.05.1909 ст.
от оспы