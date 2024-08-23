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Емельянов Георгий Михайлов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.04.1908 ст.

Дата смерти

01.05.1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1908 ст.

Отец: Емельянов Михаил Феодоров

Мать: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Феодоров и законная жена его Ирина Исидорова,оба православные
Крещение
20.04.1908 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Евфимий Даниилов Ширшов и той же деревни крестьянская девица Анастасия Тимофеева
Смерть
01.05.1909 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от оспы

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