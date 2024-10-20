Емельянов Михаил Феодоров
Место рождения
Дата рождения19.11.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Емельянов Григорий 2 Михайлов
Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова
Дочь: (Емельянова Штукатурова) Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова
Дочь: (Емельянова) Александра Михайлова
Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова
Сын: Емельянов Григорий 1 Михайлов
Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова
Сын: Емельянов Диомид Михайлов
Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова
Дочь: (Емельянова) Феврония Михайлова
Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова
Сын: Емельянов Федор (Феодор) Михайлов
Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова
Дочь: (Емельянова) Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова
Сын: Емельянов Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова
Сын: Емельянов Евдоким Михайлов
Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова
Сын: Емельянов Георгий Михайлов
Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова
Сын: Емельянов Василий Михайлов
Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова
Сын: Емельянов Афонасий Михайлов
Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова
Дочь: (Емельянова) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова