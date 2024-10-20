Емельянов Михаил Феодоров 19.11.1870 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянов Михаил Феодоров

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.11.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1870 ст.

Отец: Емельянов Федор (Феодор) Иванов

Мать: Емельянова Прасковья (Параскева) Николаева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Григорий 2 Михайлов

Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.10.1889 ст.

Жена: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1890 ст.

Дочь: (Емельянова Штукатурова) Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1892 ст.

Дочь: (Емельянова) Александра Михайлова

Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1894 ст.

Сын: Емельянов Григорий 1 Михайлов

Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Емельянов Диомид Михайлов

Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.05.1897 ст.

Дочь: (Емельянова) Феврония Михайлова

Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1899 ст.

Сын: Емельянов Федор (Феодор) Михайлов

Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1901 ст.

Дочь: (Емельянова) Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.

Сын: Емельянов Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1906 ст.

Сын: Емельянов Евдоким Михайлов

Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1908 ст.

Сын: Емельянов Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Феодоров и законная жена его Ирина Исидорова,оба православные
Рождение ребёнка
05.03.1910 ст.

Сын: Емельянов Василий Михайлов

Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки Михаил Феодоров и законная жена его Ирина Исидорова,оба православные
Рождение ребёнка
17.01.1912 ст.

Сын: Емельянов Афонасий Михайлов

Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
(пометка)-4.02.1970г.
Рождение ребёнка
27.01.1915 ст.

Дочь: (Емельянова) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Емельянова Ирина Исидорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Феодоров Емельянов и законная жена его Ирина Исидорова,оба православные
Смерть
Неизвестно

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