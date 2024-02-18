Салимов Фаридун — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимов Фаридун

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ан
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салимова Сафия

Мать ребёнка: Намозова Мохинав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимов Умар

Мать ребёнка: Намозова Мохинав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимов Абубакр

Мать ребёнка: Намозова Мохинав

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Намозова Мохинав

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