Салимов Фаридун
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салимова Сафия
Мать ребёнка: Намозова Мохинав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимов Умар
Мать ребёнка: Намозова Мохинав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимов Абубакр
Мать ребёнка: Намозова Мохинав
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Намозова Мохинав