Намозова Мохинав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Намозов Абдусамад
Мать: Халифаева Давлатби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салимова Сафия
Отец ребёнка: Салимов Фаридун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимов Умар
Отец ребёнка: Салимов Фаридун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимов Абубакр
Отец ребёнка: Салимов Фаридун
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салимов Фаридун