Намозова Мохинав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намозова Мохинав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ан
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Намозов Абдусамад

Мать: Халифаева Давлатби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салимова Сафия

Отец ребёнка: Салимов Фаридун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимов Умар

Отец ребёнка: Салимов Фаридун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимов Абубакр

Отец ребёнка: Салимов Фаридун

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салимов Фаридун

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