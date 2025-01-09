(Степанищева) Анна Архиповна
женский, родилась 03.02.1776 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла Неизвестно
ОтецСтепанищев Архип АфанасьевичОколо 1733 г.р.
МатьСтепанищева (Шаталова) Мария ФедотовнаОколо 1741 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1776 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
04.02.1776 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно