(Степанищева) Анна Архиповна 03.02.1776 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Степанищева) Анна Архиповна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 03.02.1776 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла Неизвестно

Отец
Степанищев Архип АфанасьевичОколо 1733 г.р.
Мать
Степанищева (Шаталова) Мария ФедотовнаОколо 1741 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1776 ст.

Отец: Степанищев Архип Афанасьевич

Мать: Степанищева (Шаталова) Мария Федотовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
04.02.1776 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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