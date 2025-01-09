Павлов Константин Яковлевич
мужской, родился Около 1836, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецПавлов Яков АрхиповичОколо 1792 г.р.
МатьПавлова (Мизгина) Анастасия СергеевнаОколо 1806 г.р.
Супруги
Павлова (Архипова) Акилина Петровна03.06.1834 ст. г.р.
Дети
Павлов Василий КонстантиновичОколо 1855 г.р.
Павлов Никифор Константинович12.03.1857 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1854 ст.
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Павлов Василий Константинович
Мать ребёнка: Павлова (Архипова) Акилина Петровна
Рождение ребёнка
12.03.1857 ст.
Сын: Павлов Никифор Константинович
Мать ребёнка: Павлова (Архипова) Акилина Петровна
Смерть
После 1858