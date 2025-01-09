Павлов Константин Яковлевич Около 1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Павлов Константин Яковлевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1836, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Павлов Яков АрхиповичОколо 1792 г.р.
Мать
Павлова (Мизгина) Анастасия СергеевнаОколо 1806 г.р.
Супруги
Павлова (Архипова) Акилина Петровна03.06.1834 ст. г.р.
Дети
Павлов Василий КонстантиновичОколо 1855 г.р.
Павлов Никифор Константинович12.03.1857 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Павлов Яков Архипович

Мать: Павлова (Мизгина) Анастасия Сергеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
27.01.1854 ст.

Жена: Павлова (Архипова) Акилина Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Павлов Василий Константинович

Мать ребёнка: Павлова (Архипова) Акилина Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
12.03.1857 ст.

Сын: Павлов Никифор Константинович

Мать ребёнка: Павлова (Архипова) Акилина Петровна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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