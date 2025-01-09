Пенькова Федосья Ивановна
женский, родилась До 1778
умерла После 1808
Супруги
Пеньков Потап Моисеевич08.12.1773 ст. г.р.
Дети
Белолипецкая (Пенькова) Марфа ПотаповнаОколо 1800 г.р.
Степанищева (Пенькова) Лукерья ПотаповнаОколо 1803 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1794 ст.
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Белолипецкая (Пенькова) Марфа Потаповна
Отец ребёнка: Пеньков Потап Моисеевич
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Степанищева (Пенькова) Лукерья Потаповна
Отец ребёнка: Пеньков Потап Моисеевич
Рождение ребёнка
26.10.1807 ст.
Сын: Пеньков Дмитрий Потапович
Отец ребёнка: Пеньков Потап Моисеевич
Смерть
После 1808