Пенькова Федосья Ивановна До 1778 — найти родственников по фамилии на Familio

Пенькова Федосья Ивановна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась До 1778

умерла После 1808

Супруги
Пеньков Потап Моисеевич08.12.1773 ст. г.р.
Дети
Белолипецкая (Пенькова) Марфа ПотаповнаОколо 1800 г.р.
Степанищева (Пенькова) Лукерья ПотаповнаОколо 1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
05.11.1794 ст.

Муж: Пеньков Потап Моисеевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Белолипецкая (Пенькова) Марфа Потаповна

Отец ребёнка: Пеньков Потап Моисеевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Степанищева (Пенькова) Лукерья Потаповна

Отец ребёнка: Пеньков Потап Моисеевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
26.10.1807 ст.

Сын: Пеньков Дмитрий Потапович

Отец ребёнка: Пеньков Потап Моисеевич

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1808

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