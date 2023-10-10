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Бобров Пётр Иванович

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Место рождения

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

01.06.1903 ст.

Дата смерти

01.03.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1903 ст.

Отец: Бобров Иван Михайлович

Мать: Боброва (-) Ксения Яковлевна

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.170-171 (Рождение №-51м)
Крещение
01.06.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Тихон Михайлович - крестьянин из д.Ивакино Крёстная мать: Александра Васильевна - крестьянская девица из д.Ивакино
Смерть
01.03.1904 ст.
Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Младенец в 9 мес. (от коклюша)
Похороны
03.03.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.265-266 (Умершие №-8м)

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