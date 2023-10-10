Бобров Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения01.06.1903 ст.
Дата смерти01.03.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1903 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.170-171 (Рождение №-51м)
Крещение
01.06.1903 ст.
Крёстный отец: Тихон Михайлович - крестьянин из д.Ивакино Крёстная мать: Александра Васильевна - крестьянская девица из д.Ивакино
Смерть
01.03.1904 ст.
Младенец в 9 мес. (от коклюша)
Похороны
03.03.1904 ст.
МК 56-13-43 стр.265-266 (Умершие №-8м)