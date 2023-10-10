Боброва (-) Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (-) Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1902

Муж: Бобров Иван Михайлович

Рождение ребёнка
01.06.1903 ст.

Сын: Бобров Пётр Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван Михайлович

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.170-171 (Рождение №-51м)
Рождение ребёнка
25.03.1905 ст.

Сын: Бобров Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Бобров Иван Михайлович

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.9-10 (Рождение №-28м)
Смерть
После 1905

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