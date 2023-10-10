Боброва (-) Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1902
Рождение ребёнка
01.06.1903 ст.
Сын: Бобров Пётр Иванович
Отец ребёнка: Бобров Иван Михайлович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.170-171 (Рождение №-51м)
Рождение ребёнка
25.03.1905 ст.
Отец ребёнка: Бобров Иван Михайлович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.9-10 (Рождение №-28м)
Смерть
После 1905