Черномуров Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Черномуров Петр
Рождение ребёнка
05.06.1925
Дочь: Кобзева Елена Михайловна
Мать ребёнка: Калиновская Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномуров Дмитрий
Мать ребёнка: Калиновская Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномуров Александр
Мать ребёнка: Калиновская Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномуров Николай
Мать ребёнка: Калиновская Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черномурова Полина
Мать ребёнка: Калиновская Прасковья Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черномурова Наталья
Мать ребёнка: Калиновская Прасковья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коленченко Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно