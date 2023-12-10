Черномуров Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черномуров Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Черномуров Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1925

Дочь: Кобзева Елена Михайловна

Мать ребёнка: Калиновская Прасковья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черномуров Дмитрий

Мать ребёнка: Калиновская Прасковья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черномуров Александр

Мать ребёнка: Калиновская Прасковья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черномуров Николай

Мать ребёнка: Калиновская Прасковья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черномурова Полина

Мать ребёнка: Калиновская Прасковья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черномурова Наталья

Мать ребёнка: Калиновская Прасковья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коленченко Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калиновская Прасковья Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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