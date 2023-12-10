Калиновская Прасковья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалиновская Прасковья Емельяновна

Калиновская Прасковья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калиновский Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1925

Дочь: Кобзева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Черномуров Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черномурова Наталья

Отец ребёнка: Черномуров Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черномурова Полина

Отец ребёнка: Черномуров Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черномуров Николай

Отец ребёнка: Черномуров Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черномуров Александр

Отец ребёнка: Черномуров Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черномуров Дмитрий

Отец ребёнка: Черномуров Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черномуров Михаил Петрович

Смерть
1929
Ракитное, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close