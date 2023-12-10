Калиновская Прасковья Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калиновский Емельян
Рождение ребёнка
05.06.1925
Дочь: Кобзева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Черномуров Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черномурова Наталья
Отец ребёнка: Черномуров Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черномурова Полина
Отец ребёнка: Черномуров Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномуров Николай
Отец ребёнка: Черномуров Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномуров Александр
Отец ребёнка: Черномуров Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черномуров Дмитрий
Отец ребёнка: Черномуров Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929
Ракитное, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область