Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович

Место рождения

д. Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1900

Дата смерти

29.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Рустямов Фаттах Рахматуллович

Мать: Рустямова (Арсланова) Мархаба Закировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рустямова) Фиягуль Давлетовна

Мать ребёнка: Рустямова (Рустямова) Сажида (Саджида) Диндаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рустямов Мират Давлетович

Мать ребёнка: Рустямова (Рустямова) Сажида (Саджида) Диндаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рустямова (Рустямова) Сажида (Саджида) Диндаровна

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie69431887/
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рустямова (Рустямова) Сажида (Саджида) Диндаровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Рустямов Спартак Давлетович

Мать ребёнка: Рустямова (Рустямова) Сажида (Саджида) Диндаровна

Смерть
29.12.1941
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно

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