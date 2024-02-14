Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович
Место рожденияд. Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1900
Дата смерти29.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рустямова) Фиягуль Давлетовна
Мать ребёнка: Рустямова (Рустямова) Сажида (Саджида) Диндаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рустямов Мират Давлетович
Мать ребёнка: Рустямова (Рустямова) Сажида (Саджида) Диндаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie69431887/
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рустямова (Рустямова) Сажида (Саджида) Диндаровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Рустямов Спартак Давлетович
Мать ребёнка: Рустямова (Рустямова) Сажида (Саджида) Диндаровна
Смерть
29.12.1941
Причина смерти: Погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно