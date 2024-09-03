Самоловов Дмитрий Федоров
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения10.02.1857
Дата смерти16.04.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1886
Сын: Самоловов Владимир Дмитриев
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
12.09.1888
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Дарья Григорьева
Смерть
16.04.1911