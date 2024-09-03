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Самоловов Дмитрий Федоров

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

10.02.1857

Дата смерти

16.04.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1857

Отец: Самоловов Федор Андреев

Мать: Самоловова (Веденева) Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Слинкина) Дарья Григорьева

Рождение ребёнка
15.07.1886

Сын: Самоловов Владимир Дмитриев

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Дарья Григорьева

Рождение ребёнка
12.09.1888

Сын: Самоловов Иоанн Дмитриев

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Дарья Григорьева

Смерть
16.04.1911

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