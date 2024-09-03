Самоловова (Слинкина) Дарья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.07.1886
Сын: Самоловов Владимир Дмитриев
Отец ребёнка: Самоловов Дмитрий Федоров
Рождение ребёнка
12.09.1888
Отец ребёнка: Самоловов Дмитрий Федоров
Смерть
Неизвестно