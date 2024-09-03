Самоловова (Слинкина) Дарья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Слинкина) Дарья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Дмитрий Федоров

Рождение ребёнка
15.07.1886

Сын: Самоловов Владимир Дмитриев

Отец ребёнка: Самоловов Дмитрий Федоров

Рождение ребёнка
12.09.1888

Сын: Самоловов Иоанн Дмитриев

Отец ребёнка: Самоловов Дмитрий Федоров

Смерть
Неизвестно

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