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Кошин Иван Ильич

Место рождения

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

25.08.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1889 ст.

Отец: Кошин Илья Фёдорович

Мать: Кошина Татьяна Иудовна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.09.1912 ст.

Жена: Кошина Анна Игнатьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.06.1914 ст.

Сын: Кошин Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Кошина Анна Игнатьевна

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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