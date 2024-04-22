Кошин Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения25.08.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1889 ст.
Отец: Кошин Илья Фёдорович
Мать: Кошина Татьяна Иудовна
Бракосочетание
23.09.1912 ст.
Жена: Кошина Анна Игнатьевна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.06.1914 ст.
Мать ребёнка: Кошина Анна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно