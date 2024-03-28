Кошина (Казакевич) Татьяна Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошина (Казакевич) Татьяна Иудовна

Место рождения

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Казакевич Иуда Петрович

Мать: Казакевич Евдокия Логиновна

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.10.1877 ст.

Муж: Кошин Илья Фёдорович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.09.1881

Дочь: Гультяева (Кошина) Марина Ильинична

Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1881 ст.

Сын: Кошин Иван Ильич

Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1889 ст.

Сын: Кошин Иван Ильич

Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Жгун (Кошина) Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1891 ст.

Сын: Кошин Спиридон Ильич

Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Киселёва (Кошина) Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1900 ст.

Дочь: Кошина Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1901 ст.

Дочь: Кошина Федосья Ильинична

Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.08.1903 ст.

Дочь: Кошина Фёкла Ильинична

Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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