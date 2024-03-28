Кошина (Казакевич) Татьяна Иудовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Бракосочетание
02.10.1877 ст.
Муж: Кошин Илья Фёдорович
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.09.1881
Дочь: Гультяева (Кошина) Марина Ильинична
Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
26.09.1881 ст.
Сын: Кошин Иван Ильич
Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
25.08.1889 ст.
Сын: Кошин Иван Ильич
Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Жгун (Кошина) Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
12.12.1891 ст.
Сын: Кошин Спиридон Ильич
Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Киселёва (Кошина) Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
20.02.1900 ст.
Дочь: Кошина Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
03.06.1901 ст.
Дочь: Кошина Федосья Ильинична
Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович
Рождение ребёнка
16.08.1903 ст.
Дочь: Кошина Фёкла Ильинична
Отец ребёнка: Кошин Илья Фёдорович
Смерть
Неизвестно