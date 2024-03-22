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Голованов Иван Александрович

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Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

24.03.1916 ст.

Дата смерти

После ?.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1916 ст.

Отец: Голованов Александр Сергеевич

Мать: Голованова Мария Степановна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО (Оренбург). Ф. 173. Оп. 16. Д. 2225. Л. 141об.-142.
Место жительства
По ?.08.1939
Аральск, Аральский район, Кызылординская область
Столяр на судоремонтном заводе.
Военная служба
С ?.09.1939
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Совгаванская военно-морская база (СГВМБ), Тихоокеанский флот (ТОФ)
Получение воинского звания/чина
Между ?.10.1939 и ?.04.1940
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Старшина.
Военная служба
С ?.03.1944
269-я отдельная армейская штрафная рота, 2-я Ударная Армия, Ленинградский фронт (269 ошр 2 УА ЛенФ)
Смерть
После ?.03.1944
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