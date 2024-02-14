Аллимуллаев Хамит
Место рожденияг.Казань ТАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллимуллаев Рустам Хамитович
Мать ребёнка: Аллимуллаева (Рахимова) Магва Сайфутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллимуллаев Бахадир Хамитович
Мать ребёнка: Аллимуллаева (Рахимова) Магва Сайфутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллимуллаев Сайфулла Хамитович
Мать ребёнка: Аллимуллаева (Рахимова) Магва Сайфутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно