Аллимуллаева (Рахимова) Магва Сайфутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллимуллаева (Рахимова) Магва Сайфутдиновна

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1925

Дата смерти

20.05.1989

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Рахимов Сайфутдин Загретдинович

Мать: Рахимова (Табаева) Марфуга Сайфулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аллимуллаев Хамит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аллимуллаев Хамит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллимуллаев Рустам Хамитович

Отец ребёнка: Аллимуллаев Хамит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллимуллаев Бахадир Хамитович

Отец ребёнка: Аллимуллаев Хамит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллимуллаев Сайфулла Хамитович

Отец ребёнка: Аллимуллаев Хамит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллимуллаев Хамит

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аллимуллаев Хамит

Смерть
20.05.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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