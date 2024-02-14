Аллимуллаева (Рахимова) Магва Сайфутдиновна
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения1925
Дата смерти20.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллимуллаев Рустам Хамитович
Отец ребёнка: Аллимуллаев Хамит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллимуллаев Бахадир Хамитович
Отец ребёнка: Аллимуллаев Хамит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллимуллаев Сайфулла Хамитович
Отец ребёнка: Аллимуллаев Хамит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аллимуллаев Хамит
Рождение ребёнка
1960
Смерть
20.05.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно