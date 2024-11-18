Ефимова Прасковья Васильевна 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефимова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

05.04.1913

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Семен Петрович

Рождение ребёнка
05.01.1870

Дочь: Киселева (Ефимова) Домна (Домникия) Семеновна

Отец ребёнка: Ефимов Семен Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.01.1872

Дочь: Лагутина (Ефимова) Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Ефимов Семен Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
05.04.1913
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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