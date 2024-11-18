Ефимова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти05.04.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1870
Дочь: Киселева (Ефимова) Домна (Домникия) Семеновна
Отец ребёнка: Ефимов Семен Петрович
Рождение ребёнка
16.01.1872
Дочь: Лагутина (Ефимова) Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Ефимов Семен Петрович
Смерть
05.04.1913