Лагутина (Ефимова) Ксения Семеновна
Место рождения
Дата рождения16.01.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1872
Бракосочетание
22.05.1894
Рождение ребёнка
24.03.1895
Дочь: (Лагутина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лагутин Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
29.01.1897
Дочь: (Лагутина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Лагутин Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
13.01.1901
Дочь: (Лагутина) Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Лагутин Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
08.03.1904
Дочь: (Лагутина) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Лагутин Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
27.09.1909
Отец ребёнка: Лагутин Андрей Савельевич
Смерть
Неизвестно