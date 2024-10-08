Лагутина (Ефимова) Ксения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагутина (Ефимова) Ксения Семеновна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.01.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1872

Отец: Ефимов Семен Петрович

Мать: Ефимова Прасковья Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
22.05.1894

Муж: Лагутин Андрей Савельевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.03.1895

Дочь: (Лагутина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лагутин Андрей Савельевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.01.1897

Дочь: (Лагутина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Лагутин Андрей Савельевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.01.1901

Дочь: (Лагутина) Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Лагутин Андрей Савельевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.03.1904

Дочь: (Лагутина) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Лагутин Андрей Савельевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1909

Сын: Лагутин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лагутин Андрей Савельевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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