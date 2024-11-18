Ефимов Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1870
Дочь: Киселева (Ефимова) Домна (Домникия) Семеновна
Мать ребёнка: Ефимова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
16.01.1872
Дочь: Лагутина (Ефимова) Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Ефимова Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно