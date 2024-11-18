Ефимов Семен Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефимов Семен Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
05.01.1870

Дочь: Киселева (Ефимова) Домна (Домникия) Семеновна

Мать ребёнка: Ефимова Прасковья Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.01.1872

Дочь: Лагутина (Ефимова) Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Ефимова Прасковья Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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