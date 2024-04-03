Пучинкина Татьяна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
второй брак
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пучинкин Петр Савастьянов
Отец ребёнка: Пучинкин Савастьян Филипович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пученкина Ирина Савастьянова
Отец ребёнка: Пучинкин Савастьян Филипович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пучинкин Константин Савастьянов
Отец ребёнка: Пучинкин Савастьян Филипович
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 46 поз 8-й рев-97
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Пученкина Агафья Савастьянова
Отец ребёнка: Пучинкин Савастьян Филипович
Место жительства
1834
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 45 поз 8-й рев-97
Рождение ребёнка
24.01.1837
Дочь: Пученкина (Пученкина) Татьяна Савастьянова
Отец ребёнка: Пучинкин Савастьян Филипович
Тамбов, МК 1844, Ф. 1049 оп. 5 д. 5276 лист IMG_8653 запись 7, второго брака
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 86 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно