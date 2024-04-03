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Пучинкина Татьяна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучинкин Савастьян Филипович

второй брак
Рождение ребёнка
1809

Сын: Пучинкин Петр Савастьянов

Отец ребёнка: Пучинкин Савастьян Филипович

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пученкина Ирина Савастьянова

Отец ребёнка: Пучинкин Савастьян Филипович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пучинкин Константин Савастьянов

Отец ребёнка: Пучинкин Савастьян Филипович

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 46 поз 8-й рев-97
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Пученкина Агафья Савастьянова

Отец ребёнка: Пучинкин Савастьян Филипович

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1834
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 45 поз 8-й рев-97
Рождение ребёнка
24.01.1837

Дочь: Пученкина (Пученкина) Татьяна Савастьянова

Отец ребёнка: Пучинкин Савастьян Филипович

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов, МК 1844, Ф. 1049 оп. 5 д. 5276 лист IMG_8653 запись 7, второго брака
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 86 поз 10 рев-115, поз 9 рев - 119
Смерть
Неизвестно

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