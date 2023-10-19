кн. Долгорукова (Naryshkina) Irina Vassilievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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кн. Долгорукова (Naryshkina) Irina Vassilievna

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Место рождения

Lausanne,,Vaud,Switzerland

Дата рождения

17.05.1879

Дата смерти

26.05.1917

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1879

Отец: Naryshkin Vassilj Lvovitch

Мать: Orbeliani Tebro Pavlovna

Lausanne,,Vaud,Switzerland
Бракосочетание
16.09.1900

Муж: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1901

Сын: Граф Воронцов-Дашков Роман Илларионович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.01.1903

Дочь: Romanov Maria Ilarianovna Hilarionovna

Отец ребёнка: не указан

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1904

Сын: Gr. Voroncov-Daškov Mixail HiIlarionovich

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.12.1905

Сын: Граф Воронцов-Дашков Александр Илларионович

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1911

Сын: Граф Воронцов-Дашков Илларион Илларионович

Отец ребёнка: не указан

Развод
1913

Муж: не указан

Бракосочетание
11.07.1914

Муж: Кн. Долгоруков Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Морган Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Кн. Долгоруков Сергей Александрович

Мисхор
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.05.1917
Мисхор
Мисхор
Похороны
Неизвестно
Мисхор
Мисхор
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