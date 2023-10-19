кн. Долгорукова (Naryshkina) Irina Vassilievna
Место рожденияLausanne,,Vaud,Switzerland
Дата рождения17.05.1879
Дата смерти26.05.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1879
Lausanne,,Vaud,Switzerland
Бракосочетание
16.09.1900
Рождение ребёнка
1901
Сын: Граф Воронцов-Дашков Роман Илларионович
Рождение ребёнка
31.01.1903
Дочь: Romanov Maria Ilarianovna Hilarionovna
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1904
Сын: Gr. Voroncov-Daškov Mixail HiIlarionovich
Рождение ребёнка
29.12.1905
Сын: Граф Воронцов-Дашков Александр Илларионович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Граф Воронцов-Дашков Илларион Илларионович
Бракосочетание
11.07.1914
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Морган Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Кн. Долгоруков Сергей Александрович
Мисхор
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.05.1917
Мисхор
Мисхор
Похороны
Неизвестно
Мисхор
Мисхор