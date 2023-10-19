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кн. Долгоруков Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1872

Дата смерти

11.11.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.07.1914

Жена: Кн. Долгорукова Irina Vassilievna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Морган Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Кн. Долгорукова Irina Vassilievna

Мисхор
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
11.11.1933
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