кн. Долгоруков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1872
Дата смерти11.11.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.07.1914
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Морган Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Кн. Долгорукова Irina Vassilievna
Мисхор
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
11.11.1933